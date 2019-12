Les hommes et les femmes paieront-ils bientôt le même montant chez le coiffeur?

Invité à s’exprimer sur les ondes de Radio 1 (VRT), le président de l’organisation coiffure.org, Stephane Coigné, a indiqué que cette différence de prix était déjà liée aux prestations et non au sexe. Selon lui, le travail et les techniques utilisées diffèrent fortement, ce qui explique les tarifs plus élevés pour les femmes.

Stephane Coigné constate par ailleurs une forte hausse de concurrence ces dernières années liée à l’apparition de barbiers, ou ‘barber shops’. "On peut peut-être dire que les hommes ne paient pas suffisamment. Mais en cas d’une égalisation des tarifs, ce sont les hommes qui risquent de payer plus cher, et non les femmes qui vont payer moins", estime-t-il.