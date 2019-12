De Wever : "J’ai promis au CD&V et à l’Open VLD de ne jamais les laisser tomber au fédéral"

Selon un récent sondage paru sur Het Laatste Nieuws et VTM, le Vlaams Belang reste le premier parti en Flandre et progresse pour arriver à 27,3% d’intentions de vote, contre 22% pour la N-VA. Interrogé sur ces résultats, et sur le fait que la deux partis obtenaient ensemble un score proche des 50%, Bart De Wever a indiqué qu’il y croyait.

"Je pense que c’est la réalité", a-t-il souligné. "Je ne donne jamais de valeur absolue aux sondages, et j’ai tendance à plutôt suivre mes sentiments, mais ceux-ci étaient vraiment parallèles aux résultats, qui démontrent aussi l’implosion des partis traditionnels".

Pour Bart De Wever, ces résultats illustrent u véritable tournant politique. "Il s’agit d’une fin de régime", a-t-il souligné. "On se rapproche de la situation italienne ou française. Et ça peut même devenir pire si on dit au Flamands : vous pouvez penser ce que vous voulez, être aussi fâchés que vous voulez, nous crachons à votre figure et allons faire un gouvernement qui n’a pas la majorité en Flandre".