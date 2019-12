Formation fédérale: "La coalition violette-jaune est en cours de réanimation"

D’après le politologue Carl Devos, invité sur le plateau de l’émission dominicale ‘De Zevende dag’ (VRT), les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez, président du MR, et Joachim Coens, président du CD&V, entreprennent actuellement une tentative de réanimation de la coalition violette-jaune. Plusieurs indications laissent croire, selon lui, qu’un nouvel essai est mené pour réunir autour d’une majorité les socialistes du PS et du SP.A, les libéraux de l’Open VLD et du MR, et la N-VA.