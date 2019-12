Mort inopinée du célèbre artiste anversois Panamarenko

L’œuvre de Panamarenko est basée sur le rêve archétypique des jeunes : pouvoir voler. Ses inventions fantaisistes et ses machines sculpturales sont inspirées par les insectes, les oiseaux et les vieux avions, ainsi que par les engins de terre, de mer et de l’espace.

Son travail est le résultat de sa force d’imagination et se situe ainsi entre le rêve et la réalité. L’artiste avait par ailleurs une forte admiration pour plusieurs de ses congénères, dont Marcel Broodthaers, Joseph Beuys, Bruce Nauman et Pablo Picasso.