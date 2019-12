Alost instaure une limitation à la circulation des poids-lourds après la mort d’un enfant de 11 ans

Lors des jours de travail, aucun poids-lourd de plus de 3,5 tonnes ne pourra rouler dans le centre de la ville entre 7h30 et 8h30, et entre 15h30 et 16h45. Les mercredis, cette interdiction est également en vigueur de 12h à 13h.

Les heures choisies correspondent aux horaires des entrées et sorties scolaires. La mesure intervient à la suite du décès d’un jeune garçon de 11 ans, écrasé la semaine dernière par un camion sur le parking de la société Tereos.

La décision de l’administration communale accélère ainsi l’instauration d’une limitation du tonnage prévue dans le plan de mobilité de l’échevin en charge, Jean-Jacques De Gucht.