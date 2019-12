Deux morts dans un grave incendie à Nieuwerkerken

Les pompiers ont reçu l’appel d’un voisin vers 6h ce lundi matin. A leur arrivée, rapide, les flammes envahissaient l’habitation, ne leur permettant d’y entrer que plus tard, une fois le feu maitrisé. C’est à ce moment-là qu’ils ont découvert les corps de deux personnes.

"Nous avons extrait les corps de deux personnes âgées, découverts dans le salon et la cuisine. Lorsque nous sommes arrivés sur place, le feu était déjà très important", a précisé le commandant des services de secours de la zone Sud-Est, Wim Van Biesen.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de l'incendie et la mort des deux victimes- un homme de 82 ans et une dame de 80 ans. "Nous n’avons pas pu entrer facilement dans la maison, les volets étant baissés", indiquait notamment le lieutenant des pompiers Peter Dreelinck.

Le parquet de Flandre occidentale a désigné un expert en incendie ainsi qu'un médecin légiste. D’après le bourgmestre d’Alost, Christoph D’Haese (N-VA), - commune à laquelle Nieuwerkerken est rattachée - l’incendie devait faire rage depuis quelques temps déjà au moment de l’arrivée des pompiers. Le voisin qui les a alertés avait entendu une détonation, provenant de la volée en éclats des fenêtres.

"C’est terrible pour la famille de ce couple âgé. Je suis allé prévenir les enfants et petits-enfants. Certains sont en période d’examens. La nouvelle les a fort affectés", indiquait le bourgmestre.