La bataille des Ardennes commémorée à Bastogne

Ce lundi, le roi Philippe a salué le rôle des Etats-Unis dans le rétablissement de la liberté et de la démocratie en Europe. Dans son discours, le souverain a exprimé une mise en garde : "Aujourd'hui ce combat pour la liberté n'est pas terminé. Les démocraties sont par définition plus exposées et plus fragiles que les régimes restrictifs des libertés. Nous devons être d'autant plus vigilants que les propos trompeurs et les discours de haine se disséminent aujourd'hui plus facilement et plus rapidement. Les inégalités sociales et les difficultés économiques créent par ailleurs un terreau propice à de nouvelles dérives. Sauf si, comme en 1944, au cœur de l'hiver et face à l'agressivité de l'ennemi, nous nous levons pour leur barrer la route", a-t-il ajouté.

Les souverains belges et leurs hôtes se sont ensuite rendus au Luxembourg, au cimetière militaire de Hamm où repose la général américain George S. Patton avec quelque 5.000 soldats américains.

Nous vous proposons de visionner ci-dessous quelques passages de la cérémonie de commémoration: