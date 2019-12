Sept sites hospitaliers et sept polycliniques rassemblés en un seul réseau

L'hôpital universitaire Saint-Luc (photo) et trois hôpitaux de premier plan - les Cliniques de l'Europe, la Clinique Saint-Jean et la Clinique Saint-Pierre Ottignies - s'unissent au sein d'un seul et même réseau hospitalier. Forte de 12.000 professionnels de la santé (dont plus de 2.000 médecins) et de près de 3.000 lits, la nouvelle structure comprend au total sept sites hospitaliers et sept polycliniques répartis sur Bruxelles, dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand.