Près de 50 daims doivent être abattus dans le Drongengoed

Le Drongengoed est le plus grand domaine forestier de Flandre-Orientale, situé entre Ursel et Knesselare. L'Agence flamande pour la Nature et la Forêt et Natuurpunt veulent y réduire la population de daims de 200 à 150. En effet, un trop grand nombre de daims nuit à la faune et à la flore locale. Ils se nourrissent des jeunes pousses des arbres et stressent les cerfs et les biches qui vivent dans la même forêt.