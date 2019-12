Rudy Demotte : "La N-VA et le PS dans le même gouvernement ce n’est pas possible"

"Les divergences de fond entre le PS et N-VA sont telles qu’elles ne permettent pas d’engager une phase suivante, bâtie autour de ces deux partis. Quand on en arrive à cette conclusion, c'est qu’on a fait le tour de la question", a déclaré Rudy Demotte en reprenant les conclusions de sa note remise au roi alors qu’il avait été chargé d’une mission d’information avec Geert Bourgeois (N-VA), en octobre dernier.

Paul Magnette en est arrivé à la même conclusion, insiste-t-il. "PS – N-VA c’est impossible, qu’est-ce qu’on attend pour le reconnaître? On le sait, on l’a dit, on l’a écrit, même la N-VA l’a écrit."

"Les informateurs - Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez(MR), NDLR- perdent leur temps", a encore estimé Rudy Demotte en invitant leur parti respectif à assumer leurs responsabilités.

Par ailleurs, Rudy Demotte ne veut pas de nouvelles élections. "Il y a un choix à faire. (...) Il y a une solution sur la table. L’alternative c’est une coalition arc-en-ciel.

Les informateurs Joachim Coens et Georges-Louis Bouchez rendront compte de leur mission au roi Philippe vendredi. Avec son collègue Geert Bourgeois de la N-VA, Demotte avait été désigné préformateur en octobre (photo ci-dessous).

Rudy Demotte avait alors déclaré qu'il considérait Geert Bourgeois et lui-même comme des "gens très modérés". "Je pense que la modération et le bon sens sont nécessaires dans la situation actuelle. Nous nous connaissons depuis longtemps et nous nous respectons les uns les autres", avait-il déclaré.