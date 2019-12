Lancement à Courtrai de l’opération de solidarité "De Warmste Week"

L’opération de solidarité De Warmste Week a été lancée officiellement ce mercredi matin depuis la Place Nelson Mandela à Courtrai et c’est le bourgmestre de la ville Vincent Van Quickenborne qui avait choisi un medley entre "We will rock you" de Queen suivi par "Smoke on the water" de Deep Purple et "Let's dance" de David Bowie. Et ces morceaux ont été accompagnés par pas moins de 100 percussionnistes.

Les trois animateurs de Studio Brussel Joris Brys, Eva De Roo et Fien Germijns vont se relayer durant 7 jours pour diffuser les disques demandés par le public afin de récolter de l’argent pour différents projets.

Cette semaine n’est que l’aboutissement d’une vague de solidarité qui a commencé déjà depuis plusieurs mois. De nombreuses actions bénévoles ont déjà eu lieu dans toute la Flandre qui ont permis de recueillir des fonds pour l'une des 2 088 organisations de bienfaisance enregistrées. De nombreux volontaires se sont engagés pour un organisme sans but lucratif. La nouveauté cette année c'est que l'on peut non seulement donner de l'argent à l'une des associations mais on peut aussi offrir de son temps et de sa personne en dans une des associations.

L’an dernier l’opération de solidarité portée par la VRT avait permis de récolter la somme record de 17.286.122 euros, pour 1.986 projets.