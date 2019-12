Les services de renseignement n'ont jamais eu autant recours aux méthodes particulières

En 2018, les services de renseignement ont émis 2.445 autorisations pour l'utilisation de méthodes particulières de renseignement, contre 1.923 l'année précédente. Le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R) a ouvert une enquête pour mieux comprendre cette hausse de plus de 25%, ressort-il du rapport annuel de cet organe présenté mardi au Parlement et dont De Tijd et De Morgen font écho mercredi.