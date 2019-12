Des familles décident de déménager après une étude sur la qualité de l'air en Flandre

Six pour cent des 20.000 participants à l'étude "CurieuzeNeuzen Vlaanderen" sur la qualité de l'air et 11% des 33.000 candidats qui n'ont pas reçu d'instrument de mesure ont décidé de déménager en raison des piètres résultats constatés pour leur quartier. C'est l'une des principales conclusions de l'institut de recherches Hiva de l’Université de Louvain (KULeuven), qui a étudié l'incidence sociétale de l'enquête "CurieuzeNeuzen Vlaanderen", indiquent ce jeudi les quotidiens De Standaard et Gazet van Antwerpen.