Mendiants de Noël à Bruxelles: pas de bandes organisées, mais des familles aux problèmes complexes

"Durant la période de Noël, les gens font beaucoup de shopping, et sont globalement plus généreux", explique Koen Geurts. "L’accueil hivernal est également ouvert. Par ailleurs, la mendicité rapporte souvent bien plus chez nous que dans le pays d’origine de ces personnes", ajoute-t-il.

De nos jours, le voyage depuis Bucarest ne coûte pas cher, que ce soit en avion, mais naturellement aussi en bus. "Les villes telles que Bruxelles et Paris sont très attirantes, car on y parle français, une langue romane qui est donc plus facilement apprise par les Roms", indique le coordinateur du Foyer.

Ce dernier souligne en outre le fait qu’il existe des mendiants de Noël, des mendiants d’été, et puis ceux qui restent sur le long terme ici.