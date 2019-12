Sidi Larbi Cherkaoui reçoit le titre de Commandeur des Arts et des Lettres

Sidi Larbi Cherkaoui (43 ans) est revenu sur son parcours de collaboration sur le sol français, qui s'est étalé sur plus de 20 ans. Né d'une mère flamande et d'un père marocain, Sidi Larbi Cherkaoui a vécu sa passion pour la danse contemporaine à partir de l'âge de 15 ans. Il gagne dès 1995 un concours de solo organisé par le chorégraphe et metteur en scène Alain Platel et rejoint sa compagnie Les Ballets C de la B. Il a été révélé au grand public avec sa création "Rien de Rien".

Depuis février 2015, Cherkaoui est le directeur artistique de l’Opéra et du Ballet de Flandre, à Anvers.

Son travail riche de plus de 50 chorégraphies a été couronné par de nombreux prix, parmi lesquels deux Oliviers Awards, trois titres de meilleur chorégraphe de l'année par le magazine Tanz (2008, 2011, 2017) et le Kairos Prize. Sidi Larbi Cherkaoui proposera l'année prochaine une création pour l'Opéra de Paris. Il s'est aussi vu confier la chorégraphie de Starmania.