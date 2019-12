Wouter Beke annule les économies annoncées pour la prévention de la santé mentale

Lundi dernier, on apprenait déjà que la ligne de prévention suicide (Zelfmoordlijn) était provisoirement épargnée des économies annoncées dans le secteur de la prévention de la santé. L’annonce venait peu de temps après que l’ampleur des réductions de subsides ait été rendue publique. Ce mercredi soir, alors qu’il était invité sur le plateau de l’émission "Terzake" à la VRT, le ministre flamand du Bien-être annonçait qu’il faisait marche-arrière pour d’autres subsides du secteur de la santé mentale.

"Le centre d’expertise flamand pour la prévention du suicide et l’Institut flamand pour une vie saine seront aussi épargnés par les économies", précisait Wouter Beke, "Tout comme le Centre flamand d’expertise pour l’alcool et les stupéfiants (les jeux du hasard et jeux vidéo). Tout ce qui concerne les soins de santé préventifs pour le bien-être mental des Flamands" est épargné.

"Nous utiliserons en 2020 les moyens financiers que j’ai reçus de mes collègues pour annuler les économies annoncées et voir ensemble comment nous pouvons nous engager à l’avenir en faveur de cette politique de prévention", précisait le ministre.