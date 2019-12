Cinq détenus sont parvenus à s’échapper de la prison de Turnhout, deux courent toujours 

La police a immédiatement lancé une grande action de recherche des fugitifs, avec l’aide d’un hélicoptère et de chiens pisteurs. Les habitants alentours avaient été sommés d’être alertes et prudents, et de ne rien entreprendre eux-mêmes contre les détenus en cavale.

Trois d’entre eux ne sont pas parvenus à aller loin : ils ont été repris à la gare de triage de Turnhout, où sont garés les trains pendant la nuit. Ils n’ont pas présenté de résistance lors de leur appréhension.

Les deux autres détenus courent encore ce vendredi midi, bien qu’ils soient activement recherchés par la police, en Belgique et aux Pays-Bas. Quiconque a vu quelque chose de suspect à proximité de la prison ou pense avoir reconnu les fugitifs est invité à appeler la police au numéro gratuit 0800/25.101 ou au 101.

D’après la police, les deux fugitifs sont dangereux. Ce vendredi midi, elle a révélé leur identité et des photos, lançant un avis de recherche sur Facebook. Il s'agit d'Oualid Sekkaki, 26 ans, et d'Abderrahim Baghat, 38 ans.

Oualid Sekkaki purge à Turnhout une peine de prison pour une fusillade à l’été 2015. Il attend d’être extradé vers le Maroc. Il est le frère cadet d’Ashraf Sekkaki, considéré comme le roi de l’évasion en Belgique. Ce dernier avait réussi, en 2003, à s’échapper de la même prison de Turnhout.