Le Rwandais Fabien Neretse coupable de génocide et plusieurs crimes de guerre

Pour la première fois en Belgique, un individu a été condamné pour des crimes de génocide, le crime le plus lourd contre l’humanité. Le condamné est le Rwandais Fabien Neretse, qui comparaissait aux assises de Bruxelles pour le meurtre de plus de 13 personnes pendant le génocide rwandais, il y a 25 ans. On estime qu’un million de Tutsis et de Hutus modérés ont été tués à l’époque. Le ministère public réclame 30 ans de prison.