Pour la première fois depuis 2015, les embouteillages ont diminué en Belgique

Les embouteillages ont légèrement diminué cette année, pour la première fois depuis 2015 si l’on en croit le baromètre Be-Mobile et les chiffres de la VRT publiés ce vendredi. Le nombre d'heures d'encombrement sur le réseau routier belge reste tout de même plus important qu'en 2017 et les années précédentes, mais pour la première fois la tendance n’est pas à la hausse. Si les embouteillages diminuent un peu sur les autoroutes, en revanche ils s’intensifient sur les voies secondaires.