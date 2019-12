Les collectionneurs d'art Igor et Olga Toporovski sont derrière les barreaux

Igor et Olga Toporovski ont été arrêtés lundi et placés en détention provisoire à Gand. Ils sont suspectés de vol, blanchiment d'argent, escroquerie et faux en écriture. Ils ont comparu vendredi devant la chambre du conseil de Gand, qui a prolongé leur détention, selon leur avocat Sébastien Watelet.

Il y a deux ans, le Musée des Beaux-Arts de Gand avait monté une exposition de 24 oeuvres d'artistes de l'avant-garde russe. Les oeuvres provenaient de la collection des Toporovski, un couple de collectionneurs établi à Jette. Peu après l'ouverture de l'exposition au public, des doutes sur l'authenticité des toiles s'étaient immiscés. Des experts estimaient qu'il s'agissaient de faux et l'avaient fait savoir dans une lettre ouverte.