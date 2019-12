Les enfants de milieux défavorisés, plus souvent sous antidépresseurs et en psychiatrie

Plus d’ 1 enfant sur 200 de familles plus aisées (c'est-à-dire sans intervention majorée) prend des médicaments contre la dépression au cours de l’année. Dans les familles les plus pauvres (c'est-à-dire bénéficiant d’une intervention majorée), il y en a près de 1 sur 100, soit environ la moitié de plus. Et seul 1 enfant sur 400 issu des familles plus aisées est admis dans un hôpital psychiatrique. Dans les familles les plus pauvres, c'est près d’ 1 enfant sur 200, soit environ deux fois plus.

Les chiffres ne permettent pas de savoir si les enfants des familles pauvres souffrent plus souvent de problèmes de santé mentale que les enfants des familles riches. Il se peut aussi, par exemple, que les parents pauvres trouvent plus facile d’administrer des médicaments si leurs enfants se sentent mal dans leur peau. Ou peut-être qu'ils ne peuvent pas investir l'argent et le temps nécessaires pour leurs enfants dans une thérapie avec un psychologue. L'étude ne donne pas de réponse définitive à cette question.

En tous cas, ce sont surtout les enfants issus de familles qui doivent se débrouiller grâce aux allocations qui obtiennent les moins bons résultats. "Ils prennent des antidépresseurs et des antipsychotiques plus de deux fois plus souvent que les enfants des familles où les deux parents travaillent ", explique Paul Callewaert. "Ils vont aussi plus souvent chez le psychiatre, et ils sont plus de trois fois plus souvent admis en hôpital psychiatrique.

Ces chiffres restent relativement faibles parce qu'il s'agit d'enfants. Mais "ce sont des chiffres inquiétants", déclare le secrétaire général flamand des mutualités socialistes. "Non seulement le bien-être mental de nos enfants est mauvais. Mais nous constatons également un écart évident en matière de santé mentale entre les enfants pauvres et les enfants riches. Les inégalités en matière de santé existent dès le berceau.