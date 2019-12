On trouve de moins en moins d’emballages en plastique au rayon des fruits et légumes des supermarchés. Il y a de plus en plus de produits en vrac mais aussi des emballages en papier et en carton et des sacs réutilisables. C’est une réponse ses supermarchés à la volonté des clients de faire leurs achats de manière plus durable. Pourtant dans certains cas le plastique reste indispensable.