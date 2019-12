"La situation est grave et désespérée, un gouvernement d’urgence est peut-être la solution"

Dans quelques jours, notre collègue Marc Van de Looverbosch prendra sa retraite, il a une longue carrière derrière lui comme journaliste politique à la VRT. Il aura vécu de près plusieurs crises politiques. Il est plutôt pessimiste lorsqu’on lui demande si l’on peut s’attendre à un déblocage en vue de la formation d’un gouvernement fédéral.

Les deux nouveaux informateurs Joachim Coens (CD&V) et Georges-Louis Bouchez (MR) tentent actuellement de mettre en place un gouvernement fédéral en partant du "centre", soit l'axe orange-bleu.

"L’orange-bleu, la famille libérale et démocrate-chrétienne ensemble, c'est ce qu'Yves Leterme avait tenté de faire en 2007", se souvient Marc Van de Looverbosch. "C'est comme un jeu de lego à présent, il faut toujours ajouter des blocs, parce que ces deux familles réunies n'ont plus de majorité. Et alors on se retrouve toujours avec le même problème : le bloc N-VA est ajouté du côté flamand et le bloc PS du côté francophone. On en revient à la construction violette-jaune. Et je ne vois pas comment ils pourraient obtenir un d'accord."

L'alternative est la violette ou l'arc-en-ciel, ajoute Marc Van de Looverbosch. " La différence entre l’arc-en-ciel de l'époque et maintenant c’est qu'à l'époque (en 1999-2003), il y avait un projet et une vision de ce à quoi la société devrait ressembler. Quel est le projet maintenant ? Je serais très curieux de le savoir."

Marc Van de Looverbosch décrit la situation actuelle comme étant "sérieuse et désespérée". Les informateurs doivent essayer de faire le pont avec la période de fin d'année. Le vrai travail ne redémarrera pas avant janvier."

Selon notre collègue, de nouvelles élections ne sont pas une bonne solution pour sortir de l'impasse actuelle. "Après de nouvelles élections, ce ne sera pas plus facile, au contraire", a-t-il ajouté dans "De zevende dag".

Marc Van de Looverbosch est favorable à la formation un gouvernement d'urgence ou intérimaire, qui pourrait s'occuper des questions urgentes. "En cette période de pression socio-économique et de Bexit, ça pourrait être un gouvernement avec un programme limité. Ainsi on pourrait continuer à travailler et essayer de former ensuite un gouvernement convenable."