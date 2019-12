Pour John Crombez, un gouvernement minoritaire côté flamand n'est pas un problème

L’ancien président des socialistes flamands et négociateur pour le SP.A en vue de la formation fédérale, John Crombez était l’invité de nos collègues du "Zevende dag" ce dimanche. Selon lui la population n’attend pas tellement de nouvelles élections mais bien des décisions politiques. Quant à l'idée de former un gouvernement qui serait minoritaire côté flamand, ce n'est pas un problème pour lui, "les gouvernements précédents n'avaient pas non plus de majorité dans l'une des parties du pays", rappelle John Crombez.