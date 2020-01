Des pirates informatiques volent des données d’une école de police

Une enquête a été lancée par le parquet de Flandre orientale à la suite du piratage informatique de l'école de police de cette province. Les pirates ont réussi à s'introduire sur le site internet de l'établissement et à s'emparer de plus d'une centaine d'adresses, de numéros de téléphone portable et de numéros de compte bancaire de magistrats et hauts fonctionnaires de police qui y enseignent. C’est ce que rapportent ce lundi les quotidiens Het Nieuwsblad et De Standaard.