Du plastique fluo jeté dans l’Escaut pour observer comment il s’y déplace

Des chercheurs de l’Université d’Anvers ont jeté dans l’Escaut des centaines de bouteilles et autres objets en plastique. Ils sont teintés en jaune fluorescent afin de pouvoir être vus et reconnus très facilement. Les chercheurs veulent en effet pouvoir répertorier comment ces objets de plastique se déplacent dans l’eau et combien de temps il leur faut pour atteindre la mer du Nord. Les citoyens qui aperçoivent l’un de ces objets fluo sont invités à le faire savoir à l’université. Les résultats de l’expérience doivent aider les scientifiques à prendre des mesures concrètes contre la pollution par le plastique dans l’Escaut.