La tradition des crèches de Noël vivantes - contenant des figurants et plus souvent encore des animaux - se perpétue en Flandre. Dimanche soir, un groupe d’acteurs amateurs s’est glissé dans une crèche à Maline (province anversoise). Les trois Rois mages, Marie, Joseph et l’Enfant Jésus y étaient, en compagnie de deux moutons et un âne.