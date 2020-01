Volvo Cars Gand reçoit 2 millions d’euros d’aide pour l’électrification

Le gouvernement flamand souhaite soutenir cette reconversion et octroie donc 2 millions d’euros à la formation du personnel de Volvo Gand. "Cette entreprise est très importante pour la Flandre. Elle possède plus de 6.000 travailleurs et investit des dizaines de millions d’euros. C’est la raison pour laquelle notre gouvernement lui alloue une aide à la transformation", indiquait la ministre de l’Economie, Hilde Crevits (photo).

L’usine de batteries sera opérationnelle en mars 2020. Le bâtiment est déjà terminé. A l’heure actuelle, ce sont les installations et les chaines de production qui sont en construction. La première voiture entièrement électrique, la XC40, devrait sortir de l’usine gantoise en septembre 2020.