A partir du 1er juillet, il ne sera plus possible de payer en espèces dans les véhicules de De Lijn

Si vous désirez tout de même payer en espèces pour un trajet, vous devrez acheter votre billet à l'avance. Sur les véhicules eux-mêmes, il sera uniquement possible de payer avec sa carte bancaire sans contact, ou via l'application de De Lijn ou par SMS. "Nous devons continuer à nous efforcer d'être une entreprise de transport flamande efficace et orientée vers le client, dans laquelle le voyageur occupe une place centrale ", a déclaré Lydia Peeters. "Le paiement sans contact assure une accélération des trajets (ventes) et aussi plus de sécurité pour le conducteur ".