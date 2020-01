Des drones de la police du Limbourg pour détecter les feux d’artifice illégaux

La police de la zone Carma, dans le Limbourg, a acheté trois nouveaux drones qui seront utilisés pour la première fois entre Noël et le Nouvel An afin de détecter les feux d'artifice illégaux dans les communes de As, Bree, Bocholt, Genk, Houthalen-Helchteren, Oudsbergen, Kinrooi et Zutendaal.