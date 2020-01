Il y a bien un nouveau loup en Flandre : voici la preuve

Il y a un nouveau loup en Flandre. L’animal a été aperçu à Lichaaert et à Lille dans la Campine anversoise. La centrale "Welkom Wolf" (Bienvenue au loup) a découvert une empreinte de patte qui prouve qu'il s'agit bien d'un loup. Des moutons ont également été tués ces derniers jours. Ce nouveau loup n'est pas le premier du genre dans la région. Auparavant il y avait eu la louve Naya et les mâles August et Roger. Mais la louve Naya avait été tuée par des chasseurs.