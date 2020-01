Démenti de l’ambassade de Turquie : "Il n'y a pas de plan concret d’envoyer 40 imams en Belgique"

Cette information serait basée sur des interprétations erronées d'annonces d'examen de routine publiées par la Direction turque des Affaires religieuses (Diyanet), a assuré l'ambassade dans un communiqué.

Les imams qui réussissent leurs examens peuvent, en fonction des exigences d'associations de mosquées ou d'associations, être envoyés dans différents pays. "Il n'y a donc pas de plan concret d'envoi l'an prochain de 40 imams venant de Turquie en Belgique", a précisé l'ambassade, qui a ajouté se plier aux exigences des autorités belges.

Plusieurs journaux flamands affirmaient dans leurs éditions de mardi que le président turc Recep Tayyip Erdogan enverrait l'an prochain une quarantaine de nouveaux imams en Belgique - bien plus que les années précédentes - pour répondre à la pénurie à laquelle sont confrontées de nombreuses mosquées turques.

La Sûreté de l'Etat et l’Office des étrangers n'avaient pas encore reçu officiellement l’annonce concernant les 40 imams. Et le ministre flamand de l’Intégration civique et de l’Egalité des chances Bart Somers (Open VLD) a déclaré qu'envoyer des imams étrangers dans notre pays était " indésirable et intenable ".