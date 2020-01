L’opération de solidarité "De Warmste Week" a récolté le montant record de 17,5 millions d’euros

Au total plus de 13.582 actions avaient été organisées pour plus de 2.000 "bonnes causes". Ce qui donne en moyenne 45 actions par commune flamande. Au total, un Flamand sur cinq a soutenu d'une manière ou d'une autre une œuvre caritative faisant partie de l’opération "De Warmste Week". Juste avant 18 heures mardi soir, le compteur s'est arrêté à 17.518.153 euros. Soit quelque 200 000 euros de plus que l'année dernière et donc un nouveau record.

Parmi les actions qui ont permis de récolter beaucoup d’argent citons – ce qu’on a baptisé les "Warmathons" des courses à pieds avec parrainage. A Courtrai, Bruxelles, Gand, Anvers, Louvain et Beringen, près de 53.000 personnes ont couru pour une œuvre caritative. Ce qui a rapporté 717.274 euros pour les différentes œuvres soutenues par "De Warmste Week".