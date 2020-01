Une mère et sa fille de 17 ans décèdent dans un accident de circulation à Bree

L'accident s'est produit vers 19h30 au carrefour formé par la Sportlaan et la Hamonterweg à Bree. Pour une raison encore inconnue, une collision s’est produite entre deux véhicules. Dans une des voitures se trouvait une femme de 45 ans et sa fille de 17 ans. Les pompiers de la région Nord Limbourg se sont rendus rapidement les lieux de l’accident, mais pour la mère toute aide est arrivée trop tard. Sa fille a été emmenée à l'hôpital dans un état critique, mais elle y est décédée également.

Ce carrefour était connu comme étant un point noir de la circulation et avait été modifié cette année par l'Agence des routes et de la circulation. Mais il y a eu plusieurs autres accidents après cela. La bourgmestre de Bree, Liesbeth Van der Auwera (CD&V), demande à présent que le service des Routes et de la Circulation examine la sécurité routière à cet endroit.

Le parquet de Hasselt a dépêché un expert pour déterminer les circonstances précises de l'accident.