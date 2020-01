Le secteur touristique bruxellois a enregistré cette année quelque 9,4 millions de nuitées, selon les chiffres de l'office du tourisme et des congrès Visit.Brussels. La bonne santé du secteur s'explique notamment par les salons et congrès organisés en Région bruxelloise, qui ont généré 11% de nuitées supplémentaires en un an.