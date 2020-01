Des morceaux de béton se détachent d'un pont, deux bandes de circulation fermées sur l'E313

Les débris n'auraient pas causé d'accidents, mais la voie de droite et la voie réservée aux bus en direction d'Anvers resteront probablement fermées pendant un certain temps afin de pouvoir enlever d’autres morceaux de béton qui se sont détachés du pont. Il n'y aurait pas de problèmes de stabilité.

"La E313 sera rouverte dans le courant de l'après-midi, une inspection plus approfondie suivra ce soir", dit Jef Schoenmaekers d'AWV.

"Le pont lui-même sera fermé à toute circulation motorisée pour le moment afin d'éviter que les vibrations ne causent d'autres dommages. Cela sera certainement encore le cas pour le reste des vacances de Noël".



Le pont de la Wijnegemsteenweg est l’un des ponts qu'AWV surveille de plus près car anciens et usés. " Malheureusement, cela n'a pas empêché l'incident ", déclare Jef Schoenmaekers. En tout état de cause, il serait démoli en 2022 et remplacé par un nouveau, mais on ne sait pas encore si cela pourra se faire plus tôt.