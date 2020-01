La commune de Coxyde refuse actuellement d'accueillir de nouveaux demandeurs d’asile

"Tout d'abord, l'arrivée de 400 demandeurs d'asile signifie beaucoup de travail supplémentaire pour notre personnel administratif et surtout pour la police. Et ils ont déjà du travail par-dessus la tête. Il ne faut pas oublier que la police manque encore toujours de personnel et nous ne verrons pas de sitôt arriver des effectifs supplémentaires".

"Nous constatons déjà une très forte augmentation de migrants en transit dans la région. Cette semaine, pas moins de 35 personnes ont été interceptées dans un tram. Nous sommes également proches de la frontière française."

"Nous allons aussi être confrontés au Brexit. Cela implique déjà beaucoup de travail supplémentaire. Et Coxyde se trouve aussi sur la route de contrebande entre Zeebrugge et Calais. Enfin, dernière raison, une reconversion de la base aérienne est prévue. La commune prévoit d'acheter le bâtiment où les demandeurs d'asile devraient séjourner et de le transformer pour le service technique".

Marc Vanden Bussche ne veut pas que les problèmes se reproduisent comme en 2016. "Cet accueil de 9 mois s'est peut-être bien passé sur le plan humanitaire, mais il y a eu des problèmes. Malgré le filtrage, il s'est avéré qu'il y avait parmi les demandeurs d'asile des passeurs et des personnes recherchées".

"Nous comprenons qu'il y a une demande d'accueil et continuerons à discuter à ce sujet après le Nouvel An, mais pour l'instant, notre réponse est négative à 100 %. Je voudrais également dire qu'il est toujours dommage que le plan de répartition des demandeurs d'asile entre les communes n'ait jamais été appliqué".