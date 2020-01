Des scientifiques flamands découvrent une méthode pour détecter les microplastiques

Les microplastiques sont les petites particules de matière plastique dispersées dans l'environnement. Les plus grandes particules mesurent entre 1 et 5 millimètres et sont encore faciles à détecter. Par contre les plus petites qui ont moins d’un millimètre sont très difficiles à identifier et peuvent poser des problèmes sanitaires et environnementaux.

"Les microplastiques sont généralement détectés à l'aide d'un tamis", explique le professeur Frank Vanhaecke (UGent), qui a participé aux recherches. "Or, dans un tamis, seules les plus grosses particules sont récupérées. Les plus petites passent à travers."

" La méthode que nous utilisons (spectrométrie de masse ICP) a été mise au point à l'origine pour mesurer les concentrations de métaux dissous. Nous avons démontré expérimentalement qu'elle peut également être utilisée pour mesurer les concentrations des plus petits microplastiques".

"La méthode permet de déterminer la quantité de microplastiques dans un échantillon d'eau d'une rivière, par exemple " ajoute Kristof Tirez (VITO). "Nous pouvons l'utiliser pour déterminer non seulement le nombre, mais aussi la taille et la dispersion des microplastiques".