L'ombudsman flamand croule sous les plaintes suite à l'augmentation des loyers des logements sociaux

La réforme des loyers des logements sociaux est encore une décision de l'ancienne ministre flamande du logement, Liesbeth Homans (N-VA) qui voulait ainsi rendre le calcul des prix plus juste.

En Flandre, le loyer moyen d’un logement social est de 306 euros. Le nouveau mode de calcul prendra en compte de nouveaux critères, tels que la valeur du bien sur le marché immobilier et les revenus de l’ensemble des personnes majeures qui résident dans l’habitation. Les locataires qui habitent un logement écologiquement économique, et donc nouveau ou rénové, devront également payer plus. Selon le résultat des différents critères pris en compte, la correction du loyer sera effectuée dès le 1er janvier2020.

Pour une grande partie des bénéficiaires de logements sociaux, cela équivaut à une augmentation du loyer, parfois de 50 % et plus.