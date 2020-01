Le gouvernement flamand octroie une aide financière aux refuges animaliers reconnus

"Nous apportons un soutien financier aux refuges pour animaux et nous veillons à ce que tous les animaux des refuges de toute la Flandre se retrouvent sur un seul site web ", a déclaré le ministre flamand du Bien-être animal Ben Weyts (N-VA).

Ben Weyts a lancé la plateforme adoptteereendier.be en octobre de l'année dernière. L'objectif est de regrouper sur un seul site Internet tous les animaux de refuge proposés à l'adoption.



Les refuges agréés qui choisissent d'utiliser la plateforme avant le 30 avril 2020, et en même temps le programme de gestion des refuges pour animaux, recevront une aide unique de 3 000 euros. "De cette façon, les refuges pourront professionnaliser davantage leur fonctionnement et encore plus de personnes s’adresseront aux asiles pour animaux", ajoute Ben Weyts.

C'est la première fois que le gouvernement flamand débloque de l'argent pour les refuges pour animaux. Dans le courant de l'année prochaine, Ben Weyts a l’intention de développer un soutien structurel pour les refuges pour animaux.