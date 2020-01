Olivia et Arthur, les deux prénoms les plus populaires en Flandre en 2019

Jusqu'à hier, jeudi 26 décembre, 343 petites filles nées en Flandre en 2019 ont été prénommées Olivia. C'est de loin le prénom le plus populaire pour les filles, il devance Mila (choisi 301 fois), Emma (276), Louise (273) et Ella (256). Olivia est continuellement dans le Top 10 depuis 2015.

Arthur, le prénom le plus populaire chez les garçons, figure depuis 2012 dans le top 10 en Flandre. Arthur a été choisi 338 fois jusqu'à présent cette année, juste avant Liam (333). Suivent Noé (319), Léon (314) et Louis (272).

Mais si on ne tient pas compte de l’orthographe du prénom, Lukas/Lucas est en haut de la liste, suivi de Victor/Viktor et seulement ensuite on trouve Arthur et ses variantes.

Autre remarque : comme les chiffres ne sont pas encore définitifs, des changements peuvent encore se produire. Cela s'est également produit l'année dernière. A l'époque, Olivia et Arthur étaient également mis en avant comme les prénoms les plus populaires, mais ils ont été dépassés à la dernière minute respectivement par Mila et Noah.

Enfin, quelques prénoms originaux ont été choisis cette année. Quatre bébés ont été prénommés Archie (comme le fils du prince Harry et de son épouse Meghan Markle), 27 Aryas (d'après un personnage de "Game of Thrones") et 53 Arianas (comme la chanteuse Ariana Grande).