Possible tentative d’enlèvement d’une jeune fille de 13 ans à Holsbeek

Un inconnu a poursuivi la jeune fille sur le chemin de Meesberg dans la commune de Holsbeek, dans le Brabant flamand. C'est une route rurale et isolée près du Chartreuzenberg. Il a attrapé la victime par le bras et a essayé de la pousser dans sa camionnette blanche. Cette tentative a échoué. La fille s'est libérée et a réussi à s'échapper.

Les parents de la victime se sont immédiatement rendus à la police de Louvain. Les enquêteurs de la zone de police locale ont mené une enquête de voisinage. Cela n'a donné que des informations sur le véhicule. L'auteur présumé est en fuite.