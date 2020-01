Près de 8.800 conteneurs déchargés d’un seul navire au port d’Anvers

Le mastodonte, de 366 mètres de long pour 48 mètres de large, est arrivé à Anvers mardi soir, le jour du réveillon de Noël donc, dans le terminal MPET et y restera en principe jusqu'à dimanche matin. Les plus grandes grues, de plus de 50 mètres de haut, ont dû être utilisées pour le déchargement.

Le terminal MPET représente déjà plus de la moitié du volume total des conteneurs à Anvers. Le joint-venture entre PSA et Terminal Investment Limited (TIL) gère le plus grand terminal à conteneurs d'Europe.

Jamais auparavant un navire n'avait transporté 8.795 conteneurs dans le port d'Anvers. Le record précédent date du mois d'août de cette année. À l’époque, quelque 8 429 conteneurs avaient été chargés et déchargés d'un seul navire.