"Des demandeurs d’asile ont pu acheter une maison avec leurs allocations familiales": les propos polémiques de Jambon

Les déclarations de Jan Jambon ont provoqué un débat sur la possibilité d’un tel scénario. De Tijd a ainsi calculé que dans un cas "extrême", impliquant une famille avec cinq enfants ayant introduit une demande d’asile il y a maximum 2 ans, la somme totale de l’allocation s’élèverait à 32.000 euros. Un montant insuffisant, donc, pour d’approprier un bien.

Sur Twitter, l’ancien secrétaire d’Etat à l’Asile, Theo Francken (N-VA), a défendu Jan Jambon en affirmant que dans un cas encore plus extrême, suite par exemple à une demande datant de 8 années pour une famille de cinq enfants, la rétroactivité permet d’empocher 150.000 euros.

D’après Yves Coemans, de l’organisation des familles flamandes Gezinsbond, "le montant de 150.000 euros est impossible". "Une famille ne peut jamais toucher rétroactivement ses allocations pour une période de 8 ans, le maximum étant 5 années", précise-t-il. Selon le calcul de l’organisation, cela reviendrait donc à un maximum de 87.375 euros. "Et encore, il doit alors s’agir d’une famille dont les cinq enfants ont plus de 18 ans et suivent des études supérieures. Par ailleurs, la famille doit avoir droit à des suppléments sociaux. On pourrait alors acheter une petite habitation à rénover, ce n’est pas exclu".