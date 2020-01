Le festival anversois "Feu d’Hiver" lance sa huitième, mais aussi dernière édition

Le festival citadin Wintervuur (Feu d’Hiver) a donné son huitième et dernier coup d’envoi samedi soir à Anvers. L’évènement propose une ribambelle d’animations et de spectacles de musique, de cirque, de théâtre et de danse. Durant plusieurs jours, les visiteurs en profiteront ainsi pour chasser le froid hivernal dans une ambiance chaleureuse. L’année prochaine, la ville d’Anvers a décidé de soutenir financièrement un autre projet culturel, de plus grande échelle. Un choix qui entraînera la disparition du festival Wintervuur. Cette dernière édition se tient jusqu'au 4 janvier prochain.