Anvers: deux cambrioleurs sautent dans l’Escaut pour fuir la police

Les services de secours ont reçu un appel ce lundi matin concernant un incident sur la Lange Vlierstraat à Anvers. A l’arrivée de la police, deux individus ont pris la fuite. Les agents ont vu un des deux hommes se jeter à l’eau et tenter de rejoindre l’autre côté de la rive. Il a toutefois fini par rebrousser chemin et a été sorti du fleuve.

Un peu plus tard, un autre homme a été retrouvé dans les environs. L’individu était trempé et en hypothermie. Trouvant les faits suspects, la police a inspecté le voisinage et a mis la main sur un véhicule dans lequel se trouvait un sac de cambriolage. Elle en a ainsi déduit que les deux hommes venaient en fait de commettre un vol et avaient tenté de fuir.

Les deux hommes ont été emmenés à l’hôpital pour y être soignés. La police poursuit quant à elle son enquête.