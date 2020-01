Après un franc succès en 2018, le cinéma flamand connait une sérieuse perte de vitesse

D’après Erwin Provoost, il est par ailleurs de plus en plus difficile pour les films flamands de se positionner au niveau européen. "Le contenu doit être fort, souvent avec un petit budget, et sans les moyens promotionnels que l’on trouve à Hollywood", indique-t-il.

Il ajoute par ailleurs que les entrées de cinéma subissent encore et toujours les conséquences d’un changement de comportement des spectateurs lié au streaming et au prix du billet. "Aujourd’hui, les gens ne font le déplacement au cinéma que pour les films à ne pas rater, ou encore les films évènements que l’on veut voir accompagné", souligne Erwin Provoost.

Le producteur Tomas Leyer pointe quant à lui les complexes de cinémas trop grands et situés hors des agglomérations, ce qui décourage certaines personnes à se déplacer. Selon lui, les plus petits cinémas de ville ont souvent une offre trop limitée. "Ajoutez à cela l’effet Netflix, et on aboutit à un combat que nous ne pouvons gagner", conclut-il.