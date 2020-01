2019 : année politique, année des flammes, année climatique, année des femmes… La rétrospective de VRT NWS

Comme chaque année, la rédaction de la radio-télévision publique flamande a rassemblé les moments qui ont marqué l’actualité de ces douze derniers mois. 2019 a été une année riche en émotions, une année sous le signe des élections chez nous, et de la protestation ailleurs dans le monde. 2019 a aussi été l’année de la mort de Julie Van Espen, de la poursuite des mouvements en faveur du climat ou contre la violence faite aux femmes. C’était aussi l’année du Brexit et des procédures contre le président Américain Donald Trump. VRT NWS vous propose une rétrospective des moments les plus forts de 2019.