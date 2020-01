Il y a 25 ans, le dramatique incendie du Switel faisait 15 morts à Anvers

Il y a 25 ans jour pour jour, le soir de la Saint Sylvestre 1994, éclatait un violent incendie dans l’hôtel anversois Switel. L’établissement avait pris feu dans la salle où se tenait la fête du réveillon. Le bilan fut lourd : 15 personnes perdirent la vie, et 164 furent grièvement brûlées. Sur ces images d’archives, on peut voir la rapidité avec laquelle les flammes et la fumée ont envahi la salle, faisant éclaté les ballons au passage, avant de plonger l’endroit dans le noir absolu. Le terrible incendie est resté gravé à jamais dans la mémoire collective.