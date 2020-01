Récemment repéré en Belgique, le loup s’avère être une louve…

Le loup dont des traces ont été découvertes en décembre a été repéré dans le Limbourg et s’avère être une femelle. Il y a quelques semaines, des gardes forestiers avaient découvert plusieurs empreintes de pas d'un loup à Oudsbergen. "Des spécialistes confirment qu'il s'agit d'une louve, d'après la taille, les nouvelles empreintes et l'emplacement", a indiqué la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir. Arrivée aux alentours peu avant les fêtes de fin d’année, la louve a été baptisée Noëlla par la ministre de tutelle. Si la femelle retrouve la trace du mâle August, présent dans cette même région, les deux animaux pourraient s’accoupler et avoir des louveteaux. Une bonne nouvelle pour Auguste, alors que la femelle Naya avait été tuée il y a quelques mois.